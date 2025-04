Prisão na Argentina é pior que Papuda, diz brasileiro

Condenados no Brasil por tentativa de golpe de Estado nos ataques aos Três Poderes e que hoje estão presos na Argentina relataram à reportagem que são vítimas de violações aos direitos humanos em detenções no país vizinho.

Procurados, o governo Javier Milei e o Judiciário argentino não se manifestaram.

Atualmente, cinco fugitivos do 8/1 se encontram presos na Argentina -todos com pedido de extradição e todos solicitantes de refúgio no país vizinho. O caso deles deve ser julgado neste mês. Eles chegaram a ser presos no Brasil, mas fugiram do país, como revelou o UOL. Na Argentina, foram presos de novo por ordem da Justiça.

Sem direitos humanos, diz motoqueiro

O motoqueiro Wellington Luiz Firmino, 35, é um deles. Condenado a 17 anos no Brasil, foi preso na Argentina em 18 de novembro, dias após zombar do pedido de extradição feito pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.