Governo prepara remoção da última favela do centro de São Paulo

O governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) tentará colocar em prática nos próximos dias um plano de remoção gradual da favela do Moinho, considerada a última do centro da capital paulista.

Silos em ruínas de um moinho de farinha desativado cercados por moradias da comunidade do Moinho, na região central de São Paulo, ao lado do viaduto Eng. Críticos do plano contestam a necessidade da remoção justamente no momento em que moradores conseguiram a instalação de água e saneamento básico. Já o governo afirma ter encontrado uma solução com oferta de moradia digna e acessível capaz de convencer a maior parte dos habitantes a sair.

Favelas surgiram em SP na década de 1930 e se multiplicaram a partir de 1970. Segundo a gestão Tarcísio, 513 das 813 famílias aderiram oficialmente à proposta. Assim, o governo afirma ter condições de transferir todos os residentes para habitações subsidiadas pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). Esse é o número de famílias que entregaram documentação completa para ingressar no programa, sendo que 444 já teriam o destino definido.

Outras 172 também teriam aceitado a oferta habitacional, mas ainda devem documentos à companhia, segundo o governo.