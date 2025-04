Governo Lula anuncia Pedro Lucas como ministro das Comunicações

Esses integrantes do partido também avaliaram ser ruim um nome tão ligado ao presidente do União Brasil, Antonio Rueda, integrar o governo formalmente. Além das Comunicações, o União Brasil tem indicações nas pastas do Turismo e do Desenvolvimento Regional.

Recentemente, o líder do União Brasil integrou comitiva presidencial para acompanhar Lula em missão ao Japão e ao Vietnã -ele participou, inclusive, de reuniões mais reservadas com o petista na viagem. De acordo com aliados de Lula, o presidente gostou do deputado. Há também uma avaliação positiva da atuação dele à frente da liderança do partido entre parlamentares governistas.

Na terça (8), em um telefonema com o presidente da República, Alcolumbre afirmou que a indicação do partido para o cargo de Juscelino seria Pedro Lucas. Na quarta (9), o próprio Lula citou nominalmente o deputado fala à imprensa em Honduras, onde cumpria missão oficial.