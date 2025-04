Operação na Maré fecha mais de 40 escolas e 6 unidades de saúde

A Polícia Militar realiza nesta quinta-feira (10) uma operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, contra o tráfico de drogas e o roubo de veículos.

A ação ocorre desde as primeiras horas do dia em sete comunidades. São elas: Vila do Pinheiro, Vila do João, Morro do Timbau, Nova Maré, Baixa do Sapateiro, Salsa e Merengue e Conjunto Esperança.