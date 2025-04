Alvo de deboche de estudantes, Vitória escreveu último desejo 

Onze dias antes de morrer, Vitória Chaves da Silva, de 26 anos, alvo de deboche em um vídeo gravado por duas estudantes de medicina, escreveu uma carta com seu último desejo: ser sepultada em Luziânia (GO), perto de um tio querido, em um túmulo só dela. A informação é do portal Metrópoles.

A história da paciente, que passou por três transplantes de coração ao longo da vida e um de rim, foi exposta pelas alunas nas redes sociais, sem citação direta ao nome dela, mas com detalhes suficientes para ser identificada por conhecidos. O vídeo foi publicado em 17 de fevereiro, pouco antes de Vitória morrer por complicações de saúde, em 28 de fevereiro, no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo.