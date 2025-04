Ao buscar documento, baiana descobre estar 'casada' com cunhado

Fábia descobriu que, no papel, está casada com o próprio cunhado — uma revelação digna de novela, mas sem o glamour. A história começou em 2012, quando ela se casou com Acel, em Biritinga (BA). Tudo certinho. Só que, em 2021, o irmão do noivo, Abel, foi tirar a segunda via de um documento e se deparou com uma observação estranha: ele, supostamente, era o marido da Fábia. Detalhe: Abel nunca se casou com ninguém.

A confusão provavelmente nasceu da semelhança entre os nomes dos irmãos — Acel e Abel — que, além dos nomes quase gêmeos, dividem os mesmos sobrenomes, nasceram na mesma cidade, no mesmo mês e, pra completar o bingo da coincidência, registraram tudo no mesmo cartório. Resultado: a certidão de casamento entrou no modo aleatório e vinculou Fábia ao cunhado errado.