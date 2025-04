Imagem de santa ganha 'harmonização facial' em restauração 

A restauração da imagem de Nossa Senhora das Dores, do século XVIII, em Pirenópolis (GO), deixou a santa com blush, cílios e expressão suavizada — e muitos fiéis com os nervos à flor da pele. A intervenção foi realizada sem autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que agora cobra explicações da Diocese de Anápolis.

Antes conhecida pelo semblante de sofrimento, com lágrimas esculpidas e sobrancelhas tristes, a santa agora aparece com traços mais suaves, rosto corado e até aparência de quem acabou de sair do salão. “Está praticamente maquiada. É a mãe de Jesus, não uma influenciadora digital”, criticou a devota Helena Cristina de Pina ao portal G1.