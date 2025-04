Mulher ameaça motorista com faca e tenta assaltar ônibus

Uma mulher ameaçou um motorista de ônibus com uma faca no pescoço durante um assalto, na tarde desta segunda-feira (7), no bairro Abelardo Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Após pegar uma quantia em dinheiro do caixa, ela tentou fugir para os fundos do coletivo, mas foi contida pelo próprio condutor, que conseguiu imobilizá-la e chamar a Polícia Militar.

O motorista, de 36 anos, não se feriu e o valor foi recuperado, segundo a empresa Flecha Branca, que opera pelo Consórcio NovoTrans. A suspeita foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia Regional da cidade. Ela foi autuada por roubo qualificado e levada ao Centro de Detenção Provisória.