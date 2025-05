Bolsonaro recebe alta e deixa hospital três semanas após cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta do Hospital DF Star, em Brasília, neste domingo (4), onde estava internado havia três semanas. Ele se recupera de uma cirurgia abdominal a que precisou se submeter após passar mal em viagem ao Rio Grande do Norte.

O ex-presidente também chamou apoiadores a participar de uma nova manifestação em Brasília a favor da anistia aos envolvidos nos ataques aos três Poderes de 8 de janeiro de 2023.

"Meu próximo desafio: acompanhar A Marcha Pacífica da Anistia Humanitária na próxima 4ª feira, de 07 de maio", completou.

Na saída do hospital, o ex-mandatário falou com jornalistas e voltou a criticar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e o governo Lula.