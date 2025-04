Com recorde de 522 inscritos em 437 jogos, os atletas protagonizaram um fim de semana repleto de energia e disputas acirradas no INTERCONDOMÍNIOS GM7 Cup. A competição movimentou a Arena Aveiro com atletas de beach tennis dos condomínios da região de Campinas, que protagonizaram partidas intensas, revelando talento, espírito esportivo e muita garra. Foi um verdadeiro espetáculo de dedicação e emoção, consolidando o torneio do Grupo GM7 como um dos maiores eventos esportivos da região.