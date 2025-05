Em Copa, fãs jogam fraldas na areia e passam fome por Lady Gaga

Há relatos de que, na tentativa de não arredar o pé do hotel, muitos deles estejam usando fraldas geriátricas como parte do “kit resistência” à beira-mar. Agumas dessas fraldas têm sido jogadas na areia, o que gera não só um problema de higiene, mas também um cheiro horroroso no ar.

A Prefeitura do Rio de Janeiro, prevendo o caos, acionou a Comlurb com uma operação especial de limpeza. A coleta de lixo no bairro será alterada: no sábado à noite, ninguém recolhe nada — o esquema foi transferido para o domingo (4), a partir das 19h30, para lidar com o rastro deixado pela multidão devota à "Mother Monster".

Além disso, a “Operação Tatuí” foi colocada em prática pela Secretaria de Ordem Pública (SEOP) para reforçar a segurança, fiscalizar ambulantes e liberar calçadas tomadas por barracas, cadeiras, cobertores e até barris de emoção.