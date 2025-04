Excesso de gostosura?

A obesidade em pets pode parecer só uma questão de excesso de petiscos, mas vai muito além disso. Além da alimentação calórica e do sedentarismo, algumas desordens hormonais também podem influenciar no ganho de peso, como o hipotireoidismo e o hipercortisolismo. Cães e gatos castrados têm tendência a engordar, mas a castração não é a vilã – o que muda é o metabolismo! Ajustar a dieta e incentivar a atividade física são essenciais para manter a saúde do seu amigo de quatro patas. A dica é da Dra. Tais Angélica, especializada em endocrinologia animal do Hospital Veterinário Taquaral (@hvtcampinass).