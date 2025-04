Vereadores do PT, PSOL e PSB lançam bancada de direitos humanos

Mais de 40 entidades de defesa dos direitos humanos, como o Instituto Vladimir Herzog, o Grupo Tortura Nunca Mais e a Comissão Dom Evaristo Arns, expressaram apoio à criação da bancada, que será lançada oficialmente no dia 15 de abril.

Em um manifesto que circula entre militantes e movimentos sociais, a bancada diz que se sentiu instigada a se organizar para que existam representantes em contraste com "as bancadas ultraconservadoras e retrógradas" da Câmara. Na mensagem, acrescenta que a iniciativa é necessária, já que há uma "crescente ameaça fascista no Brasil e no mundo".

No manifesto, os vereadores que se aliaram destacam parte de sua agenda. O primeiro ponto destacado é a atuação da Guarda Civil Metropolitana (GCM).