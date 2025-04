Bolsonaro diz apoiar fala de Malafaia sobre 'generais frouxos'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou de "verdades" trechos do discurso do pastor Silas Malafaia, feito no domingo (6) em ato na avenida Paulista, atacando o Alto Comando do Exército.

Em entrevista à revista Oeste nesta segunda-feira (7), o ex-mandatário citou o "desabafo ontem lá na Paulista" feito pelo pastor.

"Não vou repetir aqui porque sou capitão do Exército, né? Fiquei muito triste não com o Malafaia, mas com as verdades que ele falou. Realmente é revoltante a gente ouvir isso daí. Ele fala: 'Ninguém quer dar um golpe nenhum, não, mas o que está acontecendo é isso' e se dirigiu aí a algumas autoridades fardadas."

Bolsonaro reclamou na entrevista das condições de prisão do general Walter Braga Netto, seu ex-ministro e companheiro de chapa em 2022. Também afirmou haver "uma pessoa no Brasil que pega uma caneta e te bota na cadeia", em referência ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).