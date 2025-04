Tarcísio e bolsonaristas ignoram tarifaço dos EUA ao país

A base, contudo, descarta defender as medidas, segundo outro integrante do grupo. "Essa conta irá para o governo Lula, que está sendo inapto em negociar com um tubarão", disse outro deputado estadual da base de Tarcísio, Lucas Bove (PL). "Este é um não assunto."

A pauta de exportações paulista é diferente da brasileira. Enquanto o país, como um todo, tem a China como principal parceiro comercial, no caso de São Paulo a maioria das exportações é destinada justamente aos Estados Unidos.

No ano passado, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, São Paulo exportou US$ 13,6 bilhões (R$ 76,2 bilhões) aos EUA, com destaque para aviões, equipamentos de engenharia, sucos de laranja e óleos combustíveis. Para a China, o total exportado foi de pouco mais de US$ 8,3 bilhões (R$ 46,5 bilhões).