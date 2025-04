País condena adolescente que tentou matar menina com katana

Um adolescente de 15 anos foi condenado a 11 anos de detenção no Reino Unido após tentar assassinar uma garota de 13 anos com uma katana durante um acampamento. O crime aconteceu em novembro de 2024, quando a vítima foi encontrada gravemente ferida às margens de uma rodovia, pedindo ajuda a motoristas. Ela sofreu cortes profundos no pescoço, abdômen, peito e costas, ficando hospitalizada por três semanas.

De acordo com a polícia de Humberside, o jovem foi ao acampamento com a intenção de matar a garota, que decidiu ir embora após um desentendimento no grupo. Ele a seguiu sob o pretexto de acompanhá-la, mas, ao ficarem sozinhos, sacou a espada e a atacou brutalmente.