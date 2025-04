Ex-Palmeiras limpou bueiro e hoje trabalha no Mercadão da Lapa

"Arrumei um serviço na Prefeitura de São Paulo, limpando bueiros. Era o que tinha de mais fácil na época, sem burocracia - um amigo que já trabalhava lá me chamou, levei os documentos e comecei. Eu precisava garantir o sustento da minha família, não dava para viver só do status de ex-jogador de futebol. Já tinha cinco filhos para criar, precisava colocar comida na mesa, independente de onde o dinheiro viesse, desde que fosse de forma honesta. Fui junto com meu cunhado, o Washington, que é meu grande amigo, meu parceiro, meu compadre. Trabalhamos lá por seis meses. Ao mesmo tempo, eu também jogava na várzea, que me ajudava com um dinheiro extra."

Seu maior salário no futebol foi no último ano de Palmeiras, quando ganhava R$ 35 mil. nesta quinta-feira (3), com as entregas, as aulas da escolinha e como treinador na várzea, Jorge Preá consegue fazer um ganho mensal entre R$ 4 mil a 5 mil.

Prefiro estar do jeito que estou, trabalhando e com a consciência tranquila. Passei por 14 clubes e saí de todos pela porta da frente.