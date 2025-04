Após atraso, MEC diz que vai divulgar Censo Escolar na próxima 4ª

Os dados deveriam ter sido divulgados no dia 31 de janeiro, como prevê cronograma publicado em portaria no Diário Oficial. Os dados são de responsabilidade do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), órgão ligado ao MEC.

Questionados antes do anúncio da data, o ministério e o Inep não explicaram a razão do atraso. Servidores do Inep e MEC relatam, sob anonimato, que colabora para o represamento dos dados a definição da agenda por parte de Camilo Santana.

A falta de acesso a dados educacionais tem impactado "forte e negativamente" na atuação dos Tribunais de Contas, diz Cezar Miola, conselheiro do tribunal do Rio Grande do Sul e coordenador da Comissão de Educação da Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas).