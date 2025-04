Câmara de Rio Preto aprova projeto obrigando Pai-Nosso em escolas

"O Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em diversas oportunidades, no sentido de que a laicidade do Estado, entendida como separação entre o Estado e a Igreja, não significa antagonismo, mas convivência harmônica entre ambos, que é o que se busca com o projeto. Nenhum aluno ou família estará obrigado a participar do rito. Quem não quiser não participa do momento de oração, na forma proposta", disse em nota.

O vereador Renato Pupo (Avante) votou contra o projeto. Segundo ele, caso a lei seja sancionada, a obrigatoriedade pode prejudicar as crianças e adolescentes, causando discriminação contra aqueles que não queiram participar do ritual religioso.

"Eu conversei com donos de escolas e com representantes do ensino público, e a maioria é contra essa obrigatoriedade. As famílias que seguem outras religiões podem solicitar que seus filhos não participem e isso pode prejudicar as crianças, fazendo com que haja discriminação. Quanto menos o poder público interferir nessa questão religiosa, melhor", disse Pupo à Folha de S.Paulo.