Torneio de Beach Tennis

O Intercondomínios GM7 Cup promete agitar a Arena Aveiro no fim de semana 5 e 6 de abril. A quarta edição do disputado torneio reúne esportistas amadores e apaixonados pela diversão, socialização e competição que o esporte propõe. O objetivo é fomentar o espírito esportivo entre os condomínios da região com jogos eletrizantes e uma infraestrutura preparada para receber atletas e torcedores com conforto e segurança. Além das partidas acirradas, o evento também oferecerá momentos de confraternização e ativações especiais de marcas patrocinadoras.