Unicamp aprova cotas trans para alunos que ingressarem pelo Enem

Na tarde desta terça-feira (1º), o Conselho Universitário da Unicamp aprovou por unanimidade a implementação de cotas para pessoas trans, travestis e não binárias. A reserva dessas vagas é destinada aos vestibulandos que tentarem ingressar na universidade pelo Enem, e não por meio da prova tradicional aplicada pela Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest).

Para cursos com até 30 vagas regulares, ao menos uma vaga -seja ela regular ou adicional- deverá ser reservada para pessoas pertencentes a esse grupo.

Nos casos de cursos com 30 vagas ou mais, duas vagas -regulares ou adicionais- deverão ser reservadas para pessoas que se autodenominam trans. Os cursos que não optarem pela criação de vagas adicionais deverão subtraí-las do número de matrículas destinadas à ampla concorrência pelo ingresso via Enem.