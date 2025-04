Grande São Paulo pode ter novas pancadas de chuva nesta terça

No Rio Grande do Sul, a região metropolitana da capital Porto Alegre deve ter chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.

A mesma situação é esperada para uma faixa no extremo oeste do país, entre Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Por outro lado, praticamente todo o Nordeste deve ficar seco, assim como a região centro-norte de Minas Gerais, leste de Goiás e Tocantins e todo o estado do Espírito Santo.