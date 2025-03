Tailândia investiga queda de arranha-céu após terremoto; VÍDEO

Leia mais: Mianmar tenta salvar sobreviventes, há 1.700 mortos; VÍDEO Arranha-céu estava em construção e seria a nova sede do Escritório de Auditoria do Estado da Tailândia. Desabou em poucos minutos após o terremoto de magnitude 7,7 atingir a cidade. 12 pessoas morreram e 75 ainda estão desaparecidas, segundo a agência Reuters.

O Ministério da Indústria coletou amostras no local do desabamento para testar a qualidade do material. Paralelamente, o Ministro do Interior da Tailândia formou um painel de especialistas para as investigações. Eles deverão apresentar um relatório ao governo em sete dias.

O contrato para a construção era de 2,14 bilhões de baht (R$ 363,8 milhões). O consórcio responsável, ITD-CREC, venceu a licitação em 2020. Ele é formado pelas empresas Italian-Thai Development Pcl e China Railway Number 10 Thailand Co.

As empresas ainda não deram explicações sobre o colapso. A Italian-Thai afirmou estar comprometida em "tomar medidas corretivas para restaurar a normalidade o mais rápido possível".