Greve de entregadores de aplicativos atinge todo o país

Houve congestionamento no entorno da praça Charles Miller, no Pacaembu, onde o grupo se concentrou durante a manhã, antes de saírem as ruas.

Os entregadores fizeram uma parada no vão do Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), na avenida Paulista, que teve o tráfego bloqueado no sentido Consolação. Depois, eles devem seguir para a sede do Ifood, em Osasco.

Entre as principais demandas da mobilização estão o estabelecimento de uma taxa mínima de R$ 10 por entrega, o aumento do valor pago por quilômetro rodado de R$ 1,50 para R$ 2,50, a limitação do raio de atuação das bicicletas para até três quilômetros e o pagamento integral por pedidos agrupados.