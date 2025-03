Incêndio em ocupação na praça da República fere 7 pessoas

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu apartamento no terceiro andar de um edifício em que moram diversas famílias de maneira irregular.

Das sete vítimas, seis foram atendidas por inalarem fumaça. Uma delas foi enviada ao pronto-socorro Santana, as outras receberam cuidados de agentes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no local.

Outra pessoa sofreu uma queda e foi encaminhada ao Hospital das Clínicas.

O caso ocorreu às 9h18 desta segunda, e o fogo foi controlado por volta das 10h. Foram mobilizadas seis viaturas para atender a ocorrência, segundo a corporação.