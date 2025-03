Estagiários de Direito são presos por golpes judiciais

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta segunda-feira (31), a Operação Scammers, que investiga um esquema de fraudes em ações judiciais. Dois estagiários de Direito foram presos temporariamente e tiveram mandados de busca e apreensão cumpridos. Eles são suspeitos de crimes como estelionato mediante fraude eletrônica, uso de documento falso, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

De acordo com as investigações da 15ª Delegacia de Polícia, conduzidas com apoio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), os suspeitos ajuizavam ações cíveis contra grandes empresas utilizando documentos falsos. Eles alegavam ter sido cobrados indevidamente e apresentavam comprovantes de pagamento forjados para obter decisões favoráveis nos Juizados Especiais.