Morre fisiculturista que matou vendedora esfaqueada em loja

Wenderson teria matado Carla a facadas. De acordo com a Polícia Civil, ele foi até a loja onde ela trabalhava, se passando por um cliente. Lá, ele "encurralou e a levou para o fundo da loja, onde desferiu os golpes de faca", explicou a delegada Raffaella Aguiar, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

A peça-chave para a prisão de Wenderson foi uma gravação antes do crime. As imagens mostram ele passando pelo local e analisando as lojas. "Quando, de repente, ele viu a loja em que a vítima trabalhava, ele dá uma meia parada, retorna, analisa e segue. Logo depois, ele retorna com subterfúgio de que era um cliente", conta a delegada.

Após a prisão, ele foi interrogado. "No primeiro momento, a gente achou que ele estava arrependido. Entretanto, quando começaram as perguntas acerca da motivação do crime, ele se mostrou frio e calculista", disse Aguiar.