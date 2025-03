Travestis espancam e roubam cliente e ironizam prisão

Segundo a vítima, ao sair do motel, foi surpreendido por duas comparsas da suspeita, que o atacaram com socos e puxões de cabelo. Em seguida, o trio usou reconhecimento facial para desbloquear o celular da vítima, transferir R$ 500 e levar o aparelho e dois cartões.

Três travestis foram presas em flagrante na madrugada desse domingo (30) em Aparecida de Goiânia (GO), suspeitas de agredir e roubar um homem de 32 anos após ele contratar programa com uma delas.

A polícia rastreou o celular até um motel, onde funcionários informaram que um dos quartos estava ocupado pelas suspeitas. Enquanto aguardavam, os agentes foram avisados de que uma delas havia escondido algo num vaso de plantas, o que foi registrado por câmeras de segurança.

Na saída do local, as três foram abordadas, e o celular foi encontrado no vaso. Durante a abordagem, elas admitiram o crime e ironizaram a prisão, afirmando que logo estariam soltas.

As suspeitas foram levadas para exame de corpo de delito e autuadas em flagrante. Devido à resistência, a condução foi feita com apoio de outra equipe policial e com uso de algemas.

*Com informações do Portal 6