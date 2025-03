Vizinho rastreia cheiro forte e descobre horror na casa ao lado

Um forte cheiro vindo da casa ao lado despertou a curiosidade de um morador do Jardim Oriente, em Valparaíso de Goiás, que decidiu investigar a origem do odor. Ao perceber que o vizinho não era visto há dias, ele acionou a Polícia Militar (PM) no sábado (29).

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com um homem de 47 anos morto, deitado em um colchão na sala, com os braços erguidos, como se pedisse ajuda. O corpo já estava em avançado estado de decomposição, dificultando a identificação.