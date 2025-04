Falso influenciador rapta menina à saída da escola e a violenta

Um criminoso de 43 anos foi preso suspeito de sequestrar uma adolescente de 13 anos em Águas Lindas de Goiás (GO). Ele teria se apresentado como influenciador digital, à saída da escola dela, e convencido a menina a entrar em seu carro com a promessa de participar de um vídeo para redes sociais em troca de prêmios.

A vítima foi encontrada durante a madrugada em Ceilândia, no Distrito Federal, após o veículo do suspeito ser identificado e abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo relato da adolescente às autoridades, ela foi violentada e agredida. A PRF informou que a jovem apresentava sinais de agressão e, no carro do homem, foram encontrados itens que podem ter sido usados no crime.