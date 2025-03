O guacamole

Segundo historiadores, a iguaria é herança dos astecas. Esses nativos a preparavam seguindo a crença de que o abacate, por sua semelhança com os órgãos sexuais masculinos, seria afrodisíaco e lhes traria força. Eles não sabiam disso no século XVI, mas no XX descobriu-se que o fruto é excelente fonte de energia, além de rico em vitaminas C, E e K. No Brasil a fruta era, até pouco tempo atrás, mais utilizada em preparações doces, como sobremesas, frapês e vitaminas. Hoje, não mais. Receitas salgadas que o têm como protagonista estão cada vez mais se tornando usuais.

Um bom guacamole depende principalmente de um bom abacate, que precisa estar maduro mas no ponto, macio e verdinho, sem manchas na polpa. Deve ser fácil de esmagar e ter consistência cremosa. Existem diversas variedades e qualquer uma delas vai bem no preparo da receita. Mas o tipo mais nobre é o ‘haas’, conhecido no Brasil como avocado. Ele possui mais gordura e menos água que os abacates tropicais e por isso deixa o sabor da pasta mais encorpado. É um pouco mais caro, mas vale muito a pena. Quer preparar seu guacamole? Vamos lá.

Em uma tigela grande, retire a polpa dos abacates e esmague de forma rústica, com o auxílio de um garfo. Deixe alguns pedacinhos da fruta em meio à polpa. Adicione o suco dos limões e misture para o abacate não escurecer. Pique a cebola roxa em cubinhos. Lave os tomates, retire as sementes e pique também em cubinhos. Na sequência, corte a pimenta dedo-de-moça, descarte as sementes, pique miudinho. Agregue tudo à mistura. Rasgue grosseiramente as folhas de coentro e adicione também ao guacamole. Tempere com azeite, sal, pimenta-do-reino moída na hora. Mexa com delicadeza até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Teste o sal. Está pronto para servir com tortilhas, torradinhas, pão pita. Como entrada, salada ou acompanhamento para peixe frito.

Sonia Machiavelli é professora, jornalista, escritora; membro da Academia Francana de Letras.