Personagem lendário, Oil Man morre no aniversário de Curitiba

Famoso por pedalar pelas ruas vestindo apenas sunga e coberto de óleo, Oil Man era mais do que uma figura excêntrica — ele simbolizava a irreverência e o espírito curitibano. Sempre receptivo, posava para fotos, interagia com moradores e turistas e se tornou um verdadeiro "patrimônio imaterial" da capital paranaense.

Nelson Rebello, conhecido como Oil Man, faleceu neste sábado (29/03), aos 64 anos, no Hospital Evangélico Mackenzie, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Sua morte ocorreu no dia do aniversário de Curitiba, cidade onde se tornou um ícone popular.

Nos últimos anos, enfrentou problemas de saúde e, recentemente, sofreu ferimentos após ser atacado pelo próprio cachorro em casa.

Luto oficial e homenagens

O prefeito Eduardo Pimentel decretou luto oficial em Curitiba neste domingo (30). Em uma rede social, ele lamentou a perda:

"Fiquei muito triste com a notícia da morte do nosso Oil Man. O querido Nelson Rebello, biólogo e professor, que se tornou uma figura folclórica da nossa cidade, faleceu hoje, aos 64 anos. Coincidentemente, nos deixou no dia do aniversário de Curitiba. Vai fazer falta. Minha solidariedade aos familiares."