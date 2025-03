SP tem 1.201 registros de estupro em fevereiro

O número de registros de estupro no estado de São Paulo chegou a 1.201 em fevereiro deste ano, recorde para o mês na série histórica, que começa em 2001, e também maior índice desde 2018, quando o crime passou a ser investigado por ação pública incondicional, que independe da vontade da vítima.

Leia mais: SP tem queda de roubos e alta de registro de estupros

Já os crimes de feminicídio, que foram separados dos homicídios em 2018, tiveram queda. Foram 20 casos no estado em fevereiro, ante 27 no mesmo mês de 2024. No acumulado, foram 42 vítimas nos primeiros dois meses deste ano, com queda de 19,2% na comparação com o mesmo período do ano passado.