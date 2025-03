Tarcísio é um bom político, assim como tem outros, diz Bolsonaro

Eu não me vejo impedido de forma legal de disputar a eleição. As duas inelegibilidades, uma por se reunir com embaixadores, abuso de poder político, não tem cabimento. É competência minha reunir com embaixadores e não de ninguém do TSE. A segunda, abuso de poder econômico. Quando acabou o 7 de Setembro, eu deixei minha faixa na cadeira e fui para o carro do Silas Malafaia e falei para talvez um milhão de pessoas. Qual a estrutura do 7 de Setembro que eu usei para isso aí? Nenhuma estrutura. Nenhuma.

P - Mas hoje, pela lei eleitoral, o sr. está inelegível. O sr. não considera já anunciar um plano B? Não teme que isso possa eventualmente atrapalhar a candidatura ano que vem?

JB - Eu tenho plano B, Bolsonaro, tá? Eu vou até o último momento buscar pela minha possibilidade de disputar a eleição.