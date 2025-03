Lula diz que Bolsonaro sabe que fez bobagens

"Agora, ele deveria estar se defendendo, estar brigando, dizendo que é inocente, colocar a prova que é inocente. Até agora não disse nada, a não ser se vitimar, como é o hábito dele. Ofender os outros, xingar os outros, chorar e dizer que os outros são culpados."

Lula disse ainda que não discutiu o tema da anistia com os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Os parlamentares integraram a comitiva do petista.

"Você acha que eu iria convidar o presidente da Câmara e o presidente do Senado para discutir a 11 mil metros de altura problemas que posso discutir em terra, na minha casa?", disse o presidente, ao ser questionado sobre o assunto. "Tem muita coisa importante no Congresso Nacional, de interesse do povo brasileiro, que nós temos que discutir."