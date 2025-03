Morre Marcos Vilaça, ex-ministro e membro da ABL, aos 85

Foi o autor de "Nordeste: Secos & Molhados" (1972), "Recife Azul, Líquido do Céu" (1972) e escreveu, com o empresário e político Roberto Cavalcanti, o livro "Coronel, Coronéis: Apogeu e Declínio do Coronelismo no Nordeste", um clássico sobre o coronelismo nordestino no século 20, publicado em 1965.

Naquele mesmo ano, foi eleito para a Academia Pernambucana de Letras e, 20 anos depois, em 1985, passou a ocupar a cadeira 26 da ABL, da qual também foi presidente por quatro anos. No final da década de 1980, chegou ao TCU por indicação do então presidente da República José Sarney. Também fez parte do Conselho Federal de Cultura e foi presidente da Funarte e da Pró-memória.

O corpo de Marcos Vilaça será cremado em Recife, e suas cinzas, jogadas na praia de Boa Viagem, assim como foi feito com as cinzas de sua mulher, Maria do Carmo.