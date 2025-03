Hospital de SP tem surto de fungo que pode levar à morte

Em nota, o HSPE confirmou apenas o caso que evoluiu com gravidade. Os colonizados -quando há presença do microorganismo sem causar doença- não foram mencionados.

O HSPE (Hospital do Servidor Público Estadual) de São Paulo enfrenta um surto do superfungo Candida auris. Multirresistente, pode causar infecções invasivas, graves e associadas à alta mortalidade. Por outro lado, é possível que o fungo sobreviva na pele e o paciente fique assintomático.

"O Hospital do Servidor Público Estadual identificou em 2 de janeiro de 2025 um caso de Candida auris. Imediatamente, o Hospital notificou a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e adotou todas as medidas de segurança e controle, como a manutenção de pacientes em quartos individuais, higienização intensificada e treinamentos para as equipes. De acordo com o preconizado pelos órgãos de vigilância, a unidade segue realizando coletas mensais por seis meses para análise do cenário. Semanalmente, o HSPE se reúne com a Anvisa para relatar as ações e os resultados das coletas, reforçando as normas de controle de infecção em todo o hospital", diz a nota.

No entanto, na terça-feira (25), a infectologista Thaís Guimarães, da comissão de infecção hospitalar do HSPE, participou de um webinar sobre Candida auris conduzido pela SPI (Sociedade Paulista de Infectologia) e mencionou os 13 casos confirmados até o momento. No vídeo, a médica disse que o HSPE foi o primeiro da capital a relatar um surto pelo fungo.

Segundo o médico Eduardo Medeiros, diretor da Sociedade Paulista de Infectologia e professor de infectologia da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), o Candida auris infecta internados, principalmente em UTIs. "São pacientes que fazem quimioterapia, que estão com cateter venoso central para administração de medicamentos, aqueles que já tem alguns procedimentos", explica.