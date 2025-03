Governo Lula quer que pena para receptação de celulares aumente

O Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou ao Palácio do Planalto um projeto que propõe o aumento das penas para o crime de receptação de bens como celulares, dispositivos eletrônicos, cabos, fios e outros itens roubados ou furtados.

O projeto também cria o crime de furto qualificado, quando o delito é cometido por encomenda para fins comerciais.

"Ou seja, será crime grave furtar algo para vender depois, especialmente se for feito como parte de um negócio, seja legal ou ilegal. O objetivo é desmantelar quadrilhas que vivem desse tipo de crime. A venda de produtos roubados ? incluindo serviços ilegais, como os chamados gatonet e os aparelhos TV box piratas ?também será enquadrada como crime grave", segundo a pasta.

Recentemente, o presidente Lula (PT) disse que não permitirá "a república de ladrão de celular" no país, durante cerimônia de inauguração do Hospital Universitário do Ceará.