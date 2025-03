Polícia prende traficante disfarçado de entregador de comida

Um homem de 33 anos foi preso em Santos, no litoral paulista, por vender drogas disfarçado de entregador de comida. O caso aconteceu anteontem, na região da Praia do Gonzaga.

Os policiais receberam a informação que um homem faria uma entrega de drogas em uma rua do bairro do Gonzaga. Uma equipe foi até o local e aguardou até a chegada do suspeito.

O homem foi abordado no momento da entrega e, durante a revista, foram encontradas seis embalagens de papel lacradas, que continham tabletes de maconha. As embalagens são do mesmo tipo das utilizadas por restaurantes para entrega de pedidos via delivery, e estavam em uma bolsa de entrega usada pelo homem, similar às de entregadores de aplicativos.

O falso entregador de comida confessou o crime e foi preso em flagrante. Além da droga, foram apreendidos dois celulares e a bicicleta utilizada por ele.