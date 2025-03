Moraes arquiva investigação sobre fraude no cartão de vacina

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu arquivar, nesta sexta-feira (28), a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Gutemberg Reis, relacionados à suposta fraude nos certificados de vacinação contra a Covid-19. A decisão foi tomada após o procurador-geral da República, Paulo Gonet, solicitar o encerramento do caso.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), não foram encontradas evidências suficientes para confirmar a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que havia afirmado seguir ordens do ex-presidente para falsificar os documentos. A delação de Cid segue válida e suas declarações foram utilizadas no processo referente à tentativa de golpe de Estado, no qual Bolsonaro é réu.