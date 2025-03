Presos: Suspeitos usavam GPS para rastrear vítimas e furtar casas

Segundo Emerson Jesus Martins, delegado da cidade de 46 mil habitantes na região metropolitana de Sorocaba, os dois homens estavam sendo investigados por suspeita de envolvimento em vários furtos a residências no município. Eles conseguiam chegar aos imóveis sempre em horários em que os moradores não estavam.

A Polícia Civil de Cerquilho, a cerca de 140 km da capital paulista, prendeu nesta sexta-feira (28) uma dupla suspeita de usar GPS para rastrear as vítimas enquanto suas casas eram furtadas.

"Geralmente, os crimes eram realizados em dias de semana e em horário comercial, ou seja, quando as pessoas estavam trabalhando", afirma.

Os ladrões rondavam o local e, quando viam o carro do morador estacionado do lado de fora, grudavam com um imã o GPS em alguma parte escondida da lataria.

"Assim, conseguiam acompanhar onde o carro da vítima estava e poderiam saber se a vítima estava voltando para casa e fugir antes", diz o delegado.