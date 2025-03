Ferroviários decidem suspender greve de linhas da CPTM

A votação ocorreu com mais de uma hora de atraso, em meio a protestos de outros sindicatos, partidos e movimentos de esquerda, que foram até a sede do sindicato no Brás, região central de São Paulo, apoiar a greve.

A categoria aprovou ainda a realização de um protesto no mesmo dia em frente a sede da Bolsa de Valores (B3) no centro de São Paulo, contra a privatização. O leilão vai acontecer no local.

O resultado da assembleia deverá ser apresentado em audiência presencial prevista para ocorrer na Justiça do Trabalho por volta das 23h.