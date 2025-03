Ex mata mulher a facadas e incendeia apartamento em que viviam

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.

Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-companheiro na madrugada de quinta-feira (27) em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Após o crime, ele ainda colocou fogo no apartamento onde o casal vivia com a filha.

Tammy Kim Fassio Santos, 32, estava acolhida com a filha do casal em um terreiro perto de onde moravam, pois estava com medo de ser agredida pelo ex-companheiro.

Na tarde de quarta-feira, Wellington Assunção Araújo, 49, foi até o terreiro, na rua Geraldo José de Almeida, centro de Taboão da Serra. Imagens de câmera de monitoramento mostram Araújo partindo para cima de Tammy, que estava com a filha no colo. Outras pessoas aparecem e conseguem ajudá-la.

Na madrugada de quinta (27), ele voltou ao terreiro, mas dessa vez pulou o muro e atacou a Tammy a facadas.