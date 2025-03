Anvisa interdita pasta de dentes da Colgate após casos de alergia

"Adquiri oito unidades do creme dental confiando na qualidade do produto, que usava há muitos anos. Para minha surpresa, ele causou forte ardência na minha boca, inclusive causando aftas nos dias seguintes. Minha esposa também teve alergia e forte irritação na boca logo após iniciar o uso".

Outra consumidora relatou também que acreditou estar com algum tipo de alergia alimentar, mas que não descobriu nenhum problema do tipo ao visitar médicos e dentistas. "Do dia para a noite comecei a ficar com os lábios MUITO inchados, além de notar pequenas ranhuras no lábio interno inferior, junto a um ressecamento extremo da boca, a ponto do meu lábio inferior colar nos dentes [...] Comecei a ter aftas e escovar os dentes era um momento horrível pois, minha gengiva estava muito machucada", diz.

No X, antigo Twitter, usuários também relatam problemas com o produto.