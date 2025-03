Músico toca marcha fúnebre para Bolsonaro, que ri; VÍDEO

Nas eleições de 2022, Duarte foi candidato a deputado distrital pelo PT. Com o nome Fabiano Trompetista nas urnas, ele recebeu 4.460 votos, 0,27% dos votos válidos, e não foi eleito, ficando como suplente na Câmara.

O que aconteceu

Nessa quarta-feira (26), ao ouvir a marcha fúnebre tocada por Duarte, Bolsonaro riu. "Ele [Bolsonaro] riu porque está com medo do que vai acontecer com ele. Então tem que disfarçar o desespero rindo", declarou Duarte a jornalistas no local em que estava tocando seu trompete. Segundo Duarte, a escolha da música não foi à toa. "É a marcha fúnebre porque a história política dele com certeza vai acabar."

A atitude do músico viralizou, e Duarte afirmou que estava no local comemorando a decisão do STF. "Estou aqui me manifestando, comemorando, celebrando porque nesse país ainda há justiça", disse. "Quem atenta contra o país arquitetando um golpe de Estado, uma tentativa de assassinato contra nosso presidente, nosso vice-presidente e ministro do STF tem que ser preso. E nesta quinta-feira (27) o Brasil dá um grande passo para condenar os golpistas. Isso também é pelos nossos mortos na ditadura", disse.