Dupla em moto pergunta nome da vítima, mata e foge

"Eva era uma pessoa muito querida por mim e por todos ao seu redor", declarou o vereador.

Tiros interrompem missa

No momento do assassinato, fiéis participavam de uma missa na Paróquia de Santa Luzia, nas proximidades do local do crime. A transmissão ao vivo da celebração registrou o som de cinco tiros, que provocaram correria dentro da igreja.

O padre pediu que as portas fossem fechadas por segurança e a missa precisou ser interrompida. Minutos depois, a celebração foi retomada.