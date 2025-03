Bombeiros têm dificuldade de encontrar corpo após laje desabar

O acidente aconteceu no final da tarde e o Corpo de Bombeiros localizou a vítima na madrugada desta quinta-feira (27), em meio aos escombros.

A laje de um prédio em construção desabou nesta quarta-feira (26) no centro de Cotia, na região metropolitana de São Paulo, e causou a morte de um operário e ferimentos leves em outros três que trabalhavam no local.

O desabamento ocorreu no momento em que caminhões de concreto enchiam a laje, no prédio localizado na rua 10 de Janeiro, no centro da cidade. O piso inferior também caiu.

Os três feridos foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados ao pronto-atendimento do bairro de Atalaia.

Além dos bombeiros, equipes da Defesa Civil foram para o local. O vereador Alexandre Frota (PDT) prestou auxílio como voluntário.