Mulher que pichou estátua no 8/1 disse que não invadiu prédios

A cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que ficou conhecida por pichar a estátua localizada em frente à sede do STF (Supremo Tribunal Federal) durante os ataques de 8 de janeiro de 2023, disse em depoimento que não invadiu nenhum prédio na ocasião e que "o calor da situação" fez com que agisse sem pleno domínio de suas faculdades mentais.

Na audiência, Débora afirmou que um homem que ela não conhecia já havia começado a pichação da frase "perdeu, mané" na estátua chamada "A Justiça" e pediu sua ajuda. Segundo ela, o homem já havia pensado na frase e já havia feito a letra 'p' quando pediu que ela continuasse.

"Quando me deparei lá em Brasília com o movimento, eu não fazia ideia do bem [valor] financeiro e simbólico da estátua. Quando eu estava lá já tinha uma pessoa fazendo a pichação. Faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e falou assim: 'Eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever?'. E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro [Luís Roberto] Barroso", disse, perguntada por Rafael Henrique Tamai Rocha, juiz auxiliar do gabinete de Moraes.

Na audiência, Débora o descreveu como um homem branco, alto, com a bandeira do Brasil pendurada no pescoço, mas não conseguiu reconhecê-lo em fotos que foram exibidas.