Tarcísio defende Bolsonaro e diz que ele provará inocência

Horas após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se tornar réu sob acusação de liderar uma trama golpista em 2022, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), saiu em defesa de seu padrinho político, a quem chamou de "principal liderança política do Brasil".

Diferentemente de Bolsonaro, que, após a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), fez um discurso de mais de 50 minutos no qual promoveu ataques aos ministros do Supremo, ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e às urnas eletrônicas, Tarcísio não fez acusações ou críticas às instituições ou mesmo ao processo eleitoral.

"Jair Bolsonaro é a principal liderança política do Brasil, e assim seguirá. Sabemos que esse não é o primeiro e não será o último desafio a ser enfrentado, mas sabemos também que a verdade prevalecerá e sua inocência será comprovada", escreveu Tarcísio no X e no Instagram.