Dez momentos trágicos da seleção após gato ser atirado na copa

09/12/2022

Brasil é eliminado pela Croácia nas quartas de final da Copa. Após abrir 1 a 0 com Neymar na prorrogação, o time de Tite leva o empate minutos antes do fim do jogo e perde na decisão por pênaltis, dando adeus ao sonho do hexa no Qatar.

25/03/2023

Brasil perde para Marrocos em amistoso. No primeiro jogo pós-Copa do Mundo, a equipe então comandada pelo interino Ramón Menezes foi mal na defesa e levou 2 a 1 da seleção que surpreendeu no Qatar e ficou com a quarta colocação.

20/06/2023

Brasil volta a perder mais um amistoso, agora para Senegal. No último amistoso antes das eliminatórias sul-americanas, a seleção de Ramón Menezes levou quatro gols do time africano e foi derrotado por 4 a 2, com dois gols do astro Mané.